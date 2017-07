Antallet af indbrud faldet lige nu. Politiet mener, at nabohjælp er en del af forklaringen. Derfor køre politiet fortsat en kampagne for at få flere til at melde sig. Foto: Midt- og Vestsjællands Politi

Send til din ven. X Artiklen: Indbrudstal falder med nabohjælp Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Indbrudstal falder med nabohjælp

Køge - 10. juli 2017 kl. 13:48 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere og flere veje og vendepladser på Sjælland vælger at indgå en aftale med naboen om lige at kigge lidt over hækken, når naboen ikke er hjemme, eller lige gå en lille tur ned ad vejen for at se om, alt er, som det plejer. Det får antallet af indbrud at falde. Sådan lyder analysen hos Midt- og Vestsjællands Politi. Det skriver DAGBLADET Køge.

I Køge Kommune er antallet af indbrud faldet med over en tredjedel fra sidste år til i år og samme tendens ses i de fleste andre kommuner i politikredsen. Politiet mener, at der er en sammenhæng med, at flere borgere tilmelder sig nabohjælp.

- Efter godt halvandet års intensivt arbejde med nabohjælp her i politikredsen, begynder vi nu for alvor at se effekten. Vi har i alt fald konstateret en tydelig nedgang i antallet af indbrud i netop de kommuner, hvor antallet af nabohjælpere er steget mest. Effekten ser ud til at være størst i ferietiden, formentlig fordi man her er særlig opmærksom på at få lavet aftaler med de øvrige husstande i nabohjælp-konceptet, siger politiinspektør Michael Flemming Rasmussen fra Midt- og Vestsjællands Politi.

I 2016 var der 16.390 borgere tilmeldt til nabohjælp i Midt- og Vestsjællands Politikreds. En opgørelse i maj 2017 viser, at antallet er stedet til 18.068 tilmeldte borgere.