Indbrudsbølge mod Applus Bilsyn

Applus har det seneste døgn været udsat for fire indbrud på Sjælland. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi. Her har der været indbrud i Hillerød, Ølstykke, Vedbæk og Herfølge.

I Herfølge ligger Applus Bilsyn på Solvangsvej 1. Her var gerningsmændene aftenen eller natten mellem mandag og tirsdag kommet ind ved at kaste sten igennem en rude til henholdsvis et omklædningsrum og et tomt teorilokaler. Via hullet kunne de række armen ind og åbne et vriderhåndtag.