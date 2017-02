I fællesskab kan vi stoppe tyvene

Se billedserie Jan Heine forklarede om vigtigheden af, at man selv gør en indsats for at undgå indbrud. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Køge - 17. februar 2017

- Det er rigtig fint at drøfte nabohjælp og indbrudssikring, men det hjælper jo ikke noget, lyder det lettere pessimistisk fra stolerækkerne i minutterne frem mod mødestart.

- Nej, der skal nok noget andet og mere til. Opklaringsprocenten for indbrud er meget lav, så der skal nok flere ressourcer til politiet og måske hårdere straffe til, replicerer sidemanden dernæst.

Aftenens tema i Borup Kulturhus er tryghed, nabohjælp og fælles front mod indbrud, og bag arrangementet står gruppen "Tryghed i Køge," Det Kriminalpræventive Råd og Midt- og Vestsjællands Politi.

Baggrunden for mødet er en anelse dyster; antallet af indbrud i Borup-området er siden december stedet betragteligt, oplyser politikommissær Jan Heine.

- Det er desværre sket en del fra julen og frem, hvor det er eskaleret og har fået os til at stoppe op og kigge på, hvad der rører sig. Vi forsøger at finde årsagen til, hvorfor der pludselig er så mange indbrud i netop Borup, og generelt kan vi sige, at vi er dybt afhængige af jeres hjælp, og af at I observerer, om der er noget, som ændrer sig i jeres område, siger Jan Heine foran de godt 40 fremmødte.

Med flere end 33.000 indbrud årligt i Danmark er der nok at tage fat på for politiet. Alene i Borups postnummer er der fra 1. februar 2016 til 15. februar i år politianmeldt 77 indbrud, hvilket blandt andet dækker over indbrud i villa og lignende, i lejligheder, landejendomme og sommerhuse. I samme tidsrum er der politianmeldt 47 indbrud i Ll. Skensved og Ejby.

Da politiassistent Claus Darling Hansen fra politiet i Køge gennemgår konceptet "Nabohjælp," lægger han fra start ikke skjul på, at der ikke er meget nyt under solen, i forhold til hvad nabohjælp er og kan.

- Men som organisation er vi i politiet pressede, og det er utopi at tro, at vi kan forhindre alle indbrud. Det kan vi ikke, det har vi aldrig kunnet, og det kommer vi aldrig til at kunne. Derfor er vi helt og aldeles afhængige af jeres hjælp. Men jeg kan samtidig også sige, at der simpelthen ikke findes en bedre følelse for en politibetjent end at tage en indbrudstyv på fersk gerning, siger han.

Ved mødet oplyser politiet desuden, at man fra 1. marts ansætter en områdebetjent, der får Borup, Ejby og Ll. Skensved som ansvarsområde. Visionen er, at betjenten skal være et godt bindeled til lokalsamfundet, for uden bidrag fra fællesskabet kommer man ikke langt. Derfor håber politiet, at endnu flere vil melde sig til "Nabohjælp," slår man fast på tryghedsmødet i Borup.