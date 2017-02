Send til din ven. X Artiklen: Hvordan har du det? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hvordan har du det?

Køge - 07. februar 2017 kl. 18:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lider du af astma? Hvor ofte spiser du fisk?

Har du de seneste 4 uger følt, at du styr på tingene?

Er du tit sammen med familie eller venner?

Det er nogle af spørgsmålene i den landsdækkende sundhedsundersøgelse, der skal give et billede af, hvordan danskerne går og har det.

I undersøgelsen er der fokus på både sundhed og trivsel. Undersøgelsens resultater bliver et vigtigt redskab i den fremtidige indretning af sundhedsvæsnet, og af de forebyggende og sundhedsfremmende tilbud, der skal være i kommunerne. Derfor er det vigtigt, at så mange som muligt svarer på undersøgelsen.

Køge Kommune sender skemaet ud til 2000 borgere over 16 år, og her er man særligt optaget af, hvordan man bedst muligt arbejder med den ulighed, der er i forhold til, hvem der rammes af sygdom. Der er fokus på den mentale sundhed, og hvad der giver overskud til et aktivt liv.

Ved at sammenholde resultaterne fra den nye undersøgelse med de to forrige målinger i 2010 og 2013 har kommunen et godt redskab til at afdække, hvilke nye sundhedsudfordringer, der vokser frem i kommunen, og hvilke der oplever tilbagegang.

I Køge Kommune forventer Social- og Sundhedsafdelingen bl.a. at få svar på om flere rammes af livsstilssygdomme, stress og psykiske sygdomme, og om andelen af daglige rygere fortsat falder. Det er blot nogle af de tendenser, som vil have betydning for den videre indsats på sundheds- og sygdomsområdet.

- Vi har en vision om, at sundhed er for alle, og vi har særligt fokus på arbejdet med ulighed i sundheden. Det handler i høj grad om, at vi bruger fremtidige ressourcer så optimalt som muligt. Jo flere, der bidrager til sundhedsprofilen for Køge Kommune, desto bedre kan den forebyggende indsats prioriteres. Vi får simpelthen et værdifuldt værktøj til at planlægge den fremtidige indsats på sundheds- og forebyggelsesområdet. Derfor er det vigtigt, at så mange som muligt tager sig tid til at give sine input til det samlede sundhedsbillede, siger formand for Social- og Sundhedsudvalget i Køge Kommune, Dora Olsen (DF), der også pointerer, at man kan deltage anonymt.

Undersøgelsen løber fra 3. februar til 3. maj 2017, og 2.000 tilfældigt udvalgte borgere i Køge Kommune får spørgeskemaet direkte i deres e-boks. Der er to biografbilletter til hver af de første 500 internet-besvarelser. Hovedpræmien er en iPhone7, der rækkes lod om, når undersøgelsen slutter den 3. maj 2017.

To gange undervejs bliver der også trukket lod om valget mellem et gavekort på 2.000 kroner til enten Ticketmaster.dk, Michelin-restauranten Hotel Frederiksminde i Præstø eller V.I.P.-besøg i Knuthenborg Safaripark for fire. Vinderne får direkte besked.