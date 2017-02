Hvem vil byde ind på stor idrætspark?

For hvem og hvor mange private aktører, der ønsker at byde ind på arealerne ved det nuværende Køge Stadion, som Køge Kommune sætter til salg, har længe været uvist. Og selv om der næppe kan sættes navne på eventuelt interesserede parter lige foreløbig, ligger det fast, at den første »markedsdialog om byggeretter« finder sted i dag på Køge Rådhus. Her har kommunen indbudt til separate møder af omkring en times varighed, hvor rammevilkårene for grundsalg skal drøftes med mulige aktører. Salg af indtil flere kommunalt ejede grunde i stadionområdet er en forudsætning for store dele af projektets finansiering.