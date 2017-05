Husk at bestille tid til nyt pas

- Det skal være nemt for borgerne at komme i kontakt med kommunen, og det skal være en god oplevelse at besøge Borgerservice. Det bliver det, når man slipper for en til tider lang ventetid. Den seneste borgertilfredshedsundersøgelse viser et stort ønske om digital tidsbestilling. Mange har allerede prøvet at booke en tid hos fx frisøren eller lægen, og det er lige så enkelt hos kommunen, siger borgerservicechef i Køge Kommune, Rikke Skram-Skuldbøl.