Generelt er der politisk velvilje i Køge Kommune til at bruge flere penge på hurtigere busdrift på tværs af Køge Kommune. Fire millioner kroner ekstra kan blive udfaldet af de igangværende budgetforhandlinger. Arkivfoto

Hurtigere bus på tværs af Køge: Partier klar med ekstra millioner

Køge - 11. september 2017 kl. 16:02 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

4.000.000 kroner. Så mange ekstra penge er Socialdemokraterne i Køge villige til at investere i ny og bedre busdrift på tværs af kommunen. Det fortæller byrådsmedlem Erling Larsen (S).

Sammen med resten af teknik- og miljøudvalget i Køge Kommune drøftede han torsdag ønsket fra en borgergruppe om at ændre busruterne 245 og 242. Forslaget, der inkluderer fire buslinjer, har tidligere været forbi udvalget, men nu har forvaltningen fået Movia til at regne på ruternes pris.

Efter at have set på økonomien er Socialdemokratiet klar til at afsætte flere penge i budgettet til bustrafikken.

- Vi er nødt til at sætte fokus på, at der skal afsættes flere midler til busdrift de kommende år, siger Erling Larsen og uddyber:

- Vi er klar med fire millioner kroner, og så må vi prøve at se, hvordan vi kan få tingene til at hænge sammen, så vi kan få bedre sammenhængskraft i kommunen.

Udvidelsen af bus 245, der kører fra Borup, Ejby og Salbyerne mod Ølby og Køge Station, bliver vurderet til at koste 18-19 millioner kroner årligt. Derimod regner Movia med, at 242-udvidelsen, der i store træk dækker Ejby, Lille Skensved og Ølby Station, vil koste 4,8 millioner kroner årligt.

I Venstre ser man også et behov for at finde flere penge til busdriften.

- Vi ved, at der næste år åbner en ny Køge Nord Station, og den skal vi have forbundet på anden vis, så der er forbindelse til uddannelsesinstitutionerne, det nye sygehus og STC. Derfor er vi nødt til at finde flere penge, så området kan få tilført flere midler, siger Mette Jorsø (V), formand for teknik- og miljøudvalget.

Hun fortæller, at man har inviteret borgergruppen til et møde i næste uge om mulighederne i busdriften.

- Vi vil bede dem om at præcisere, hvad der er de vigtige linjer i det her forslag, og hvad de præcist ønsker, udover en hurtigere rute fra Borup til Køge, siger Jorsø.

Venstre-politikeren vil afvente forvaltningen og budgetforhandlingerne, inden partiet konkret sætter ord på et beløb til busdriften.

- Men i forhandlingerne har forvaltningen spillet ind med omkring fire millioner kroner, og det er umiddelbart realistisk at finde i budgettet. Men det skal et flertal være enige om, påpeger Mette Jorsø.

