Kirken og kirkegården var stuvende fuld, da familie og venner fredag begravede 25-årige Joel Frandsen.

Hundredvis sagde farvel til Joel: Se de smukke billeder

Køge - 25. august 2017

Det er en dag, hvor man må håbe, at de døde kan mærke, hvad de levende gør. For hundredvis af mennesker havde valgt at møde op i Ejby Kirke fredag eftermiddag for at sige et sidste farvel til deres familiemedlem eller ven, Joel Ejner Bostrøm Frandsen.

Længe inden klokken 14 begyndte deltagerne at ankomme til kirken, der hurtigt blev fyldt til bristepunktet. Kirken kan rumme op mod 300 mennesker, men alligevel måtte omkring 70 gæster stå udenfor, mens begravelsen foregik.

Joel Frandsen, der blev 25 år, forsvandt fra sit hjem den 12. august. Han blev fundet død efter flere dages eftersøgning.

Begravelsen blev indledt med salmen »Se, nu stiger solen«. Derefter blev spillet et rapnummer, The Game - Better Days, som også indgik i præstens prædiken. Der blev også fremført et stykke musik af Schubert af Ulrich Stærk, og Anne og Ulrich Stærk fremførte »Caro Mio Ben«. Afslutningsvis blev sunget salmen »Fred hviler over land og by«.

- Vi er i dyb sorg og dyb taknemmelighed mod alle mennesker, som er kommet. Det hjælper os videre. Nærvær og kærlighed er det vigtigste i verden. Vi skal huske, og vi skal tilgive Joel. Jeg er ikke vred på ham. Når livet bliver for svært, så er det bare sådan. Vi skal også tilgive os selv. Sidder man og tænker, at man kunne have gjort noget anderledes, så bliver det for svært, siger Joels mor, Kirsten Frandsen, som havde inviteret DAGBLADET til at rapportere fra begravelsen.

Da begravelseshandlingen var slut, blev kisten, smykket med hvide og enkelte blå blomster, båret ned ad kirkestien og ud i den ventende vogn ført an af Joel Frandsens forældre og bror. Mange skulle hen til kisten og lægge en hånd på den eller trykke et kys mod det hvide træ. Andre valgte at lægge en rød eller hvis rose på kistens låg. Selv sagde Kirsten Frandsen nogle ord til sin dreng, som kun hun kunne høre.

Derefter kørte den sorte bil roligt ned mod kirkegårdens port, og følget slog vej mod forældrenes have i Ejby, hvor Joel Frandsen er vokset op.

For en gæst stod det tydeligt, at Joel Frandsen var et menneske, der betød meget for mange.