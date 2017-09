Jacob Quistgaard, Home Køge. Foto: Klaus Kjelstrup

Home markedsføring i international superliga

Køge - 09. september 2017 kl. 09:00 Af Jørgen Petersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Homes online markedsføring af kundernes lokale boliger er i 'Champions League'. Ifølge Digital Communication Award er den digitale markedsføring blandt Europas fem bedste tiltag i år - og i 'pulje' med gigant-koncerner som Shell, Ikea, Phillips, Mercedes-Benz, Lufthansa og Netflix. De nævnte mastodonter har dog ikke kvalificeret sig til slutspillet. Men det har danske Home altså.

Tidligere i år vandt Home Online Marketing to priser ved Danish Digital Award, og nu er kæden altså i finalefeltet til den europæiske pris for digital markedsføring og kommunikation, hvor der er hele 38 forskellige kategorier og på toppen af kransekagen den prestigefyldte 'campaign of the year'. Home er valgt ud - blandt hundredvis af virksomheder - og endda til hele to priser:

- til selve hovedprisen 'Campaign of the year'

- i kategorien 'Data Driven Marketing Projects'

Jacob Quistgaard i Home Køge er glad for at være i finalefeltet til Digital Communication Award.

"Vi er selvfølgelig stolte af, at Home Online Markedsføring er blandt Europas allerbedste digitale tiltag og kampagner. Nu mangler vi at se, om vi kan gå hele vejen og lave et 'home-run' ved at vinde i en af de to kategorier," siger Jacob Quistgaard fra Home Køge og fremhæver, at ingen andre danske eller udenlandske ejendomsmæglere er nomineret.

Den lokale Home-mægler fortæller videre, at intelligent digital markedsføring af de boliger, som kunderne - boligejerne - har til salg hos mæglerne, er en vigtig konkurrenceparameter i den hjemlige mæglerbranche - og ikke mindst vigtig for salget af boligerne.

"Det handler om, at vores system præsenterer den helt rigtige køber for den helt rigtige bolig, når køberne bevæger sig rundt på nettet, og det er guld værd - ikke mindst for boligejerne, der får solgt hurtigere og til en bedre pris," siger Jacob Quistgaard.

Home Online Markedsføring er udviklet i samarbejde med Conyak. Vinderne kåres d. 29. september i Berlin.