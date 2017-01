Højvande skyldes to strømretninger

En kraftig vestenvind har gennem længere tid presset meget store mængder vand ned gennem Øresund og ud i Østersøen. Derefter har et lavtryk vest for Norge bevæget sig mod Den Botniske Bugt. Lavtrykket har indtil nu lukket for, at vandet kunne løbe tilbage genneme det danske farvand, men det ændrer sig, når lavtrykket når Østersøen og Den Botniske Bugt. Derfra bliver de store vandmasser presset tilbage mod de sydlige, danske kyster. Samtidig forhindrer en kraftig nordenvind, at vandet kan strømme videre mod Kattekat, Skagerak og Nordsøen. De to strømme mødes og giver tilsammen den højeste vandstand i 20 år.