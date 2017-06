Den nyeste bog i serien "Hit med historien" beskæftiger sig denne gang med 70´erne og 80`erne, hvor der blandt andet kom et andet syn på skolegangen.

Hit med historien rammer nutiden

Køge - 17. juni 2017 kl. 16:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hit med Historien sender den 20. juni endnu en bog på gaden: »Køge 1973-1989 - på vores måde«. Her sættes fokus på Køge og byens historie samt tidens generelle udviklingstendenser.

Bogen tager blandt andet udgangspunkt i den nye folkeskolelov der blev vedtaget i1975. Loven lagde vægt på den enkelte elevs alsidige udvikling og stillingtagen. Man ønskede at skabe lige muligheder for alle og støtte elevernes personlige udvikling. Det var disse tanker, der lagde rammerne for skolebørn i Køge gennem 1970'erne og 1980'erne.

Det handler også om fri abort, bofællesskaber og kvindebevægelse, for den nye kvindebevægelse voksede frem i 1970'erne og fik blivende betydning for kvindernes stilling og forholdet mellem kønnene. Der blev sat fokus på lige rettigheder, ligeløn på arbejdsmarkedet, fri abort og lige muligheder for uddannelse m.m.

Hit med Historien udgiver bøger om Køge bys historie fortalt for børn, men appellerer til alle med interesse for lokalhistorie. Denne bog, som er 8. bind i serien udgives i samarbejde mellem Køgebibliotekerne, Køge Museum/Museum Sydøstdanmark, Køge Byhistoriske Arkiv, Hastrupskolen og en pædagogisk konsulent. Bogens forfatter er Troels Gollander, der er lærer og har mange års erfaring i at skrive fagbøger til både små og store elever.

På udgivelsesdagen åbnes for salget af bogen i byens boghandler, på Køge Bibliotek og i Køge Museums butik. Prisen er 125 kr.