Historien om verdens største rockband

Så kom og hør historierne om at opfinde mantraet "Sex, drugs & Rock ´n´ Roll"; om historien om verdens mest kendte band-logo; om medlemmernes personlige op - og nedture; om uendelige turneer, rekord-koncerter, milliarder på bankbogen, utallige skandaler; om at holde sig på toppen af poppen i over 50 år og spille stadionkoncerter, når de 70 år er rundet. Der gror altså (stadig) aldrig mos på en rullesten - og som Keith Richards selv har formuleret det: "You've got the Sun, you've got the Moon and you've got The Rolling Stones!"