Se billedserie Køge Kirke er rammen om flere store begivenheder i tv-serien Matador, hvor den hedder Vor Frue Kirke.

Her finder du Korsbæk i Køge

Køge - 24. maj 2017

Skulle man kåre en dansk national-tv-serie, så er det svært at komme i tanke om andre kandidater end Matador, der gennem små 40 år har etableret sig som en central del af den danske kulturarv med sine elskelige karakterer og indramning af en vigtig del af den nyere Danmarkshistorie.

I denne tid kan man endnu en gang gense serien på DR - endda i en restaureret version hvor Korsbæk står klarere på skærmen end nogensinde før. Og hvis det ikke er nok, så kan man gå en tur ud i virkeligheden, fordi som mange ved, har Køge i den grad bidraget til Korsbæks fysiske fremtoning.

LørdagsAvisen inviterede forleden en af Danmarks største Matadoreksperter, Claus Corfixen, til en vandretur rundt i Køges del af Korsbæk. Claus Corfixen har boet i Køge siden 2003 og er blandt andet en af ophavsmændene til spillet Korsbæk og til hjemmesiden Matadoronline. Og så har han set Matador RIGTIG mange gange - mellem 30 og 40 gange fra ende til anden gætter han på, men i praksis er det snarere op mod 100 gange, hvis man medregner researchen tilbage i 90'erne, da han sammen med en makker lavede spillet med over 3000 spørgsmål om menneskerne og livet i den fiktive tv-by.

"På et tidspunkt var det nærmest et arbejde at se Matador, men nu er jeg igen nået til at se den for min fornøjelses skyld," smiler Claus Corfixen.

Turen går blandt andet forbi Køge Kirke, som spiller en central rolle i forbindelse med mange store begivenheder i tv-serien, hvor den fik navnet Vor Frue Kirke. Den er blandt andet rammen om Erik Skjerns dåb, hr. Schwanns begravelse og Ellen Skjerns bryllup, som man kan læse på Matadoronline. På vej gennem Kirkestræde går man også forbi Agnes' hus på adressen Kirkestræde 6 med den let genkendelige port ud mod gaden.

Hvad er det, der har gjort Matador så populær og langtidsholdbar i forhold til alle andre danske tv-serier?

"Den er først og fremmest rigtig godt skrevet. Sammenligner man med andre tv-serier, så står det klart, at Lise Nørgaard er enormt dygtig til at skrive dialog. Hun skriver, som rigtige mennesker taler med hinanden," siger Claus Corfixen.

Han fremhæver også de stærke nuancerede personskildringer i serien.

"Og alle har nogle, de minder lidt om i serien," tilføjer han.

Claus Corfixen så Matador første gang som otteårig, da serien blev sendt i tv første gang i slutningen af 70'erne, men egentlig var det lidt tilfældigt, at han endte med at blive Matadorekspert.

"Jeg havde altid nogle projekter i gang sammen med min gamle skolekammerat, Janus Madsen. Vi syntes egentlig bare, at Matador var fedt, så vi begyndte at battle på spørgsmål selv, og så udviklede det sig, da vi skrev flere og flere spørgsmål ned," fortæller han om udviklingen af Korsbækspillet, som makkerparret fik tilladelse til at producere ved et møde med Lise Nørgaard. Siden er det blevet solgt i over 65.000 eksemplarer og er i øvrigt netop kommet i en opdateret version med 1500 spørgsmål.

Videre rundt i Køge kommer vi også forbi den katolske skole i Bjerggade 10, som i serien bruges til Korsbæk Private Realskole, og Køge Å flyder også under den hvide bro mellem Bag Haverne/Fændediget og Åvænget, hvor man ser Hr. Schwann stå og tænke over tilværelsen undervejs i serien. Desuden er avisen Korsbæk Tidende i øvrigt tydeligt modelleret over den gamle Køgeavis Østsjællands Tidende.

Og nu kan man altså se det hele i en nyrestaureret udgave, som er en anbefalelse værd, hvis man spørger Claus Corfixen.

"Jeg er jo et lidt romantisk fjols, så jeg var bange for, hvordan det ville blive, men jeg synes virkelig, at det er blevet en ren falde-på-halen oplevelse. Man kan sagtens se forskel på den gamle og den nye udgave, men man glemmer hurtigt, at det ser anderledes ud, for man ser det jo ikke for den tekniske produktion," fastslår han.