Helhedsplan går til kamp mod arbejdsløsheden

Det politiske fokus i den kommende helhedsplan for Køges fire store boligområder bør ligge på bekæmpelsen af arbejdsløsheden og på at få flere unge i uddannelse.

- Vi skal arbejde for at flere ledige i arbejde og sørge for at engagere vores lokale erhvervsliv, så vi får de unge i fritidsjob og væk fra banderne og kriminaliteten, siger Mads Andersen til DAGBLADET, mens Marie Stærke supplerer:

- Et stort fokus skal sættes på at få flere unge med anden etnisk herkomst end dansk i uddannelse, for det er helt utroligt vigtigt, at vi styrker indsatsen her, siger hun og tilføjer, at der også er en række solstrålehistorier fra boligområderne som lavere kriminalitetsniveau og øget tryghed.