Havnens Dag på Køge Marina

Køge Marina har arbejdet intenst på at skabe en festlig dag for alle med en masse aktiviteter som Skattejagt, Fiskekonkurrence, Bungee Trampolin, »Åben Båd«, Havnevandring samt »Åbent Hus« og hygge i klubberne på Køge Marina. Her forventes masser af gæster på dagen - især fordi der er shuttlebus til Køge Marina klokken 11.30 til 16.00 fra Køge Torv.

- Man kan på dagen prøve kræfter med forskellige maritime aktiviteter - joller, fiskebassin, fiskekonkurrence, besøg en båd eller prøv en tur på havet, og så er det naturligvis muligt at købe mad, is og drikke på kajkanten. Vi ser selv i dag havnen som et vigtigt samlingspunkt for lokalsamfundet. Her er oplevelser, fritidsliv og fællesskab. Og så er der masser af sportsmuligheder, siger Havnemester Kenneth Højlund Jensen.