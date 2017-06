Gæsterne på Køge Marina kan se frem til masser af aktiviteter på Havnens Dag 10. juni.

Havnens Dag på Køge Marina

Køge - 09. juni 2017 kl. 09:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag 10. juni slår flere end 70 havne i Danmark dørene op og serverer en overflod af gratis smagsprøver på det maritime liv. Det sker i forbindelse med Havnens Dag, som også er en tradition på Køge Marina.

"Her på Køge Marina har vi arbejdet intenst på at skabe en festlig dag for alle med en masse aktiviteter som skattejagt, fiskekonkurrence og bungeetrampolin. Der er også åben båd-arrangementer, havnevandring samt åbent hus og hygge i klubberne på Køge Marina. Vi forventer masser af gæster på dagen her på Køge Marina," lyder det fra lystbådehavnen.

"Man kan på dagen prøve kræfter med forskellige maritime aktiviteter - joller, fiskebassin, fiskekonkurrence, besøg en båd eller prøv en tur på havet, og så er det naturligvis muligt at købe mad, is og drikke på kajkanten. Vi ser selv i dag havnen som et vigtigt samlingspunkt for lokalsamfundet. Her er oplevelser, fritidsliv og fællesskab. Og så er der masser af sportsmuligheder," siger havnemester Kenneth Højlund Jensen.

"Vi er glade for - i samarbejde med Vild med Vand og Køge kommune - nu at kunne invitere alle, der er vilde med vand, til at komme tættere på deres maritime drøm 10. juni klokken 12-17. Havnens Dag kan være med til at vise vores lokale marinas herligheder frem og få endnu flere til at få øjnene op for livet på vandet og marinaen," fortsætter han.

TV-vært Camilla Ottesen er Vild med Vand-entusiast og hun er i år også ambassadør for Havnens Dag:

"Jeg vil både personligt og som ambassadør for Havnens Dag opfordre alle til at gøre meget mere brug af de danske havne. Lørdag den 10. juni er et rigtig godt sted at starte, fordi man gratis kan prøve lidt af alt det, der sker på en havn. Man kan i dag finde fx åbne både, padlesurfing, fiskekonkurrence og et maritimt liv, der er mere tilgængeligt end nogensinde før. Det er bare at gøre brug af de mange muligheder på dagen," siger hun.

I Køge kører der shuttlebus mellem Torvet og Køge Marina mellem klokken 11.30 og 16.00.mart