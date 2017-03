Vi glæder os til at tage i mod en masse nye vandinteresserede gæster på Havnens Dag lørdag d. 10. juni,? siger Vild med Vand-udvalgets tovholder Linda Nielsen, Køge Marina. Foto: Lone B. Rubin. Foto: Lone Bolther Rubin

Havnens Dag for første gang på Køge Marina

Køge - 01. marts 2017 kl. 08:48 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Havnens Dag: Foråret og sejlersæsonen står for døren og med 100 dage igen er nedtællingen gået i gang på Køge Marina til ét af årets store højdepunkter: Havnens Dag. Køge Marina er én ud af de omkring 75 danske lystbådehavne, der lørdag d. 10. juni åbner havnen for lokalbefolkningen i anledning af Havnens Dag.

På havnenes Dag vil være et hav af gratis maritime oplevelser til alle aldersgrupper. Man kan gratis prøve en række forskellige aktiviteter i Køge Marina - både til vands og til lands. Årets tema for Havnens Dag er »Åben Båd«, hvilket betyder, at man i de vil kunne komme på besøg i en båd eller eventuelt komme ud at sejle. Sejladsen kunne være i en sejlbåd, en motorbåd, en jolle, en kajak, på surfbræt eller på et »stand up paddel«-board. Og der vil også være aktiviteter til lands, hvor man for eksempel kan komme på havnevandring, besøge de aktive klubber på Køge Marina og spise den klassiske isvaffel. Det endelige program for dagen vil være ligge klar til maj.

En af de gæster, der fik én på opleveren til Havnens Dag i fjor, var Frits Lyneborg:

- Jeg synes, det var skønt at deltage i Havnens Dag. Jeg var ude at sejle i en lille jolle, og det var super sjovt. Det var desuden nogle rigtig søde folk, som var her til at fremvise - og så var det oven i købet gratis, siger han.

Det er første gang, at Køge Marina er med i den landsdækkende begivenhed, som sidst år trak mere end 60.000 besøgende.

- Vi er meget stolte af at kunne afholde Havnenes Dag for første gang i år. Vi håber på et brag af en debut og glæder os meget til at byde en masse lokale gæster velkommen på havnen og lover, at vi har en masse spændende aktiviteter klar til dem lørdag den 10. juni - både til vands og til lands, siger Linda Nielsen, Køge Marinas lokale Vild med Vand-tovholder.

Havnenes Dag er en del af projekt Vild med Vand, som Dansk Sejlunion og Foreningen for Lystbådehavne I Danmark (FLID) står bag. Projektet har til formål at gøre det lettere for danskerne at udleve sine maritime drømme gennem oplevelser i, på og omkring vandet i lystbådehavnene ved at åbne lystbådehavnene op og gøre dem til lokale samlingspunkter for oplevelser, fællesskab og vandaktiviteter for enhver smag.

Havnen som samlingspunkt

Linda Nielsen fra Køge Marina kan i høj grad se perspektiverne i at gøre Køge Marina til et lokalt samlingspunkt for oplevelser, fællesskab og vandaktiviteter for enhver smag:

- Vi tror på, at Havnens Dag kan være med til at vise vores lokale marinas herligheder frem, så endnu flere får øjnene op for livet på vandet, i klubberne og på marinaen, hvor der er mulighed for gode oplevelser.