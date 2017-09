Køge Handelsstandsforening foreslår, at bilisterne kun skal kunne holde i to timer på Torvet, Ågade og Vestergade. Men i resten af byen, skal man kunne holde, lige så længe, man ønsker at betale for det. Foto: Jesper From

Handelsstand vil af med tidsbegrænset parkering

Køge - 14. september 2017

køge: Køge Kommune skal droppe tanken om at sætte et loft over, hvor længe man kan holde på en betalingsparkeringplads. Sådan lyder et af de forslag, som Handelsstandsforeningen præsenterede i en pressemeddelelse onsdag, skriver DAGBLADET Køge.

I Køge Kommunes foreløbige overvejelser er indstillingen, at selv om man betaler for at parkere, skal der også være en grænse for, hvor længe, man kan parkere. Men Handelsstandsforeningen vil gerne have fjernet loftet for parkeringstiden i store dele af byen. De ønsker, at man kan holde lige så længe, som man er villig at betale for. Ønsket kommer ud fra en betragtning om, at de handlende undervejs skal have mulighed for at forlænge deres ophold i Køge bymidte.

- Vores bestyrelse har arbejdet en del med det for at komme et oplæg. Bestyrelsen synes, at man skal fjerne tidsbegrænsningen i byen for at gøre det kundevenligt. Hvis man sidder for eksempel på en café i København, hvor man lige vil sidde en time mere, kan man bare ændre det på den elektroniske parkerings-app. Det vil vi også gerne have, at man kan i Køge, siger formand for Køge Handelsstandsforening, Søren Storgaard.

Handelsstandsforeningen ønsker også, at bilisterne skal kunne holde en time gratis, inden man skal begynde at betale.