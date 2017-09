Belægningen i Strædet skal laves om efter butikkernes åbning. Foto: Katrine Wied

Handelsformand: Det er skidt for byen

Køge - 09. september 2017

køge: Belægningen skal lægges om på et senere tidspunkt, efter at butikkerne i Strædet i Køge er åbnet. Det fortalte DAGBLADET fredag. Årsagen er, at underlaget under fliserne viser sig ikke at have tilstrækkelig bæreevne.

Men TK Development har endnu ingen tidsplan for, hvor lang tid arbejdet med at brække den midlertidige belægning op og lægge en ny kan forventes at tage.

- Vi har nedsat en arbejdsgruppe sammen med Køge Kyst, der skal definere, hvad der skal laves. Så vil der selvfølgelig blive lavet en plan, så det bliver hurtigt og effekt, men at angive en præcis tidshorisont, det er meget vanskeligt lige nu, siger Frede Clausen, der er direktør for TK Development.

Han lover dog at tage højde for, at butikkerne og deres kunder bliver generet mindst muligt.

- Det bliver selvfølgelig ikke midt i julehandlen eller påskehandlen. Jeg mener, at vi kan planlægge os ud af det og gøre det hurtigt, siger Frede Clausen og peger på, at der ikke skal omlægges ledninger eller foretages arkæologiske undersøgelser. Forhold, der ellers kan være med til at forlænge en proces med at tilrettelægge en gade.

En af de butiksejere, som er på vej til at åbne i det nye forretningsstrøg, tager udsigten til mere byggerod i Strædet med ro.

- Det er ikke så kompliceret at gøre det. Det kan de gøre om søndagen eller i pinsen og påsken. Det er småtingsarbejde, og det finder de nok ud af. Det er jeg slet ikke nervøs for, siger Jens E. Larsen, der åbner Sport 24 i Strædet.

Det bekymrer ham heller ikke, at kontorer, fitnesscenter og lægeklinik ikke bliver færdig til åbningen den 28. september.

- Det er indendørs, så det er lige meget, om der går en tømrer eller en maler. Jeg er sikker på, at det bliver en flot gade, når først den bliver færdig. Jeg er positiv. Det skal nok gå alt sammen, siger Jens E. Larsen.

Helt så roligt tager formanden for Køge Handelsstandsforening det ikke.

- Det lyder ikke godt. Jeg synes, at det er noget skidt, at man får lavet en åbning, hvor det ikke er færdigt, så man skal til at grave gaden op igen. Det er bare noget rod. Jeg frygter, at kundernes oplevelse af det her bliver dårlig, siger Søren Storgaard.

Han peger på, at hensigten med at åbne Strædet er, at det skal tiltrække flere kunder til hele byen.

- Det er dårligt for byen og for selve markedsføringen, at man får en fase, hvor man skal til at grave det op igen. Strædet skal være med til at trække flere handlende til byen, men hvis man skal lægge belægningen om for eksempel til foråret, får vi et byggeområde dernede igen, som man vil skulle gå rundt i. Det er da ikke godt, siger Søren Storgaard.