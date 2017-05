Siden årsskiftet er problemet med lange ventetider vokset, blandt andet fordi 17-årige nu kan tage kørekort. Marianne Kugelmann fra Kørelærernes Hus i Køge mener ikke, at Rigspolitiets nye plan for at nedbringe ventetiden er nok. Foto: Jesper From

Hård kritik: Ny plan for at sænke ventetider på køreprøver er »en dråbe i vandet«

Køge - 31. maj 2017 kl. 14:27 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere prøvesagkyndige, længere arbejdsdage, vikarer og en styrkelse af kørelæreruddannelsen. Sådan lyder Rigspolitiets løsning på det problem, der blandt andet har sendt unge køreelever fra Køge til Bornholm for at tage deres køreprøve.

Det landsdækkende problem med månedlange ventetider på køreprøver, som har frustreret kørelærere i flere år, skal nu løses. Først og fremmest skal der tilføres cirka 30 nye årsværk, ligesom politiet håber, at nye civile prøvesagkyndige vil være klar til at øge køreprøvekapaciteten i løbet af efteråret 2017.

I Køge ser man nu frem til, at politiet arbejder på at nedbringe ventetiden.

- Det er positivt, for det viser, at de vil gøre noget for at løfte opgaven, siger Marianne Kugelmann, ejer af Kørelærernes Hus i Køge, der har læst Rigspolitiets nye plan.

Kørelæreren fra Køge pointerer dog hurtigt, at flere af punkterne i den nye plan tidligere har været bragt op og har fået afslag af politiet.

- Det er fint, at de lytter, men det er bare alt for sent. Vi har haft problemerne de seneste fem år, og politiet har fået masser af henvendelser fra os, påpeger Marianne Kugelmann, der har været kørelærer i 28 år.

Fra Rigspolitiets side vil man blandt andet ansætte pensionerede prøvesagkyndige politifolk som vikarer, mens man også låner ni prøvesagkyndige fra Forsvaret.

De nye sagkyndiges evner kan ifølge Marianne Kugelmann blive en udfordring.

- Det næste handler om, hvordan de sagkyndiges kvalitet er. Er de pensionerede sagkyndige for eksempel lidt rustne? Det er jeg spændt på, for det er nødt til at være kvalificeret arbejdskraft, siger kørelæreren og uddyber:

- Jeg frygter lidt, at politiet vil gøre alt for at nedbringe ventetiden uden at kigge på kvaliteten.

Selv om den lokale kørelærer er tilfreds med, at politiet nu har en konkret plan klar for at lette på ventetiderne, så mener hun ikke, at det er nok.

- Selvfølgelig vil det lette, men det er slet ikke nok. De har sovet i timen for længe, og det her er en dråbe i vandet, for vi er så langt bagud. Køge er et af de hårdest ramte områder, siger Marianne Kugelmann.