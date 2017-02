Koncentrationen er stor hos de unge, der er en del af projektet mellem Ellemarkskolen, ungdomsskolen og Køge Museum. Her er det Anna Dyrekær Riel Nielsen, der limer en liste på træværket. Hun nyder muligheden for at være kreativ og bruge sine hænder. Foto: Torben Thorsø

Håndværk: En værdig karriere

- Jeg er sikker på, at det her projekt sætter nogle spor i dem, hvor de finder ud af at de er gode til det og stolte over det færdige produkt. Vi vil gerne pirre deres nysgerrighed og åbne deres øjne for håndens arbejde. På den måde kan vi søsætte tanken om senere at tage en håndværksmæssig uddannelse. Hvis ikke vi giver dem en mulighed som det her, så kan det nemlig være rigtig svært at lave det tilvalg senere, pointerer han overfor DAGBLADET Køge.