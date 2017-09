Se billedserie Køge får sin første butik med rulletrappe, når H&M åbner.

Send til din ven. X Artiklen: H&M manager er køgenser om en hals Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

H&M manager er køgenser om en hals

Køge - 16. september 2017 kl. 10:00 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er livlig aktivitet overalt i Køges kommende H&M - på førstesalen er håndværkere i gang med at tapetsere, i stueetagen er et hold piger i gang med at sætte alarmer på børnetøj og på gangene står stabler af kasser klar til at finde deres rette pladser.

Alligevel er det en ganske rolig store manager, der tager mod DAGBLADETs udsendte.

- Det er en tight tidsplan, men vi når det altid, konstaterer Lisbeth Jensen.

Hun ved tydeligvis, hvad hun taler om. Gennem 28 år i H&M koncernen har hun været involveret i masser af butiksåbninger og det pres, der følger med. Lisbeth Jensen blev allerede som ganske ung forfremmet til departement manager i den danske flagship store på Amager Torv i København og derefter assistent store manager. De seneste 20 år har hun været store manager i en række danske afdelinger - blandt andet i Lyngby, i Amagercentret, på Fisketorvet og senest i City2 i Taastrup.

Desuden har karrieren budt på ophold i Boston og New York, hvor hun har haft ansvar for rekruttering af personalet til H&Ms allerstørste afdeling på Fifth Avenue. En særlig fjer i hatten kom, da hun blev udvalgt til at deltage i en dansk arbejdsgruppe, som i konkurrence med grupper fra to andre lande skulle udarbejde konceptet for arbejdsgangen hos H&M. Det danske holdt vandt konkurrencen og Lisbeth Jensen kan således tage sin del af æren for den måde, som arbejdet H&Ms butikker over hele verden er organiseret på. Det gælder alt lige fra ekspedition til pakning af varer og meget mere.

Man kunne måske synes, at springet fra Fifth Avenue i New York til Rådhusstræde i Køge kunne opleves som et tilbageskridt. Lisbeth Jensen ser helt anderledes på det. Hun kommer nemlig fra Køge og bor den dag i dag i Vedskølle.

- Det allerførste, jeg blev spurgt om, da jeg blev ansat i H&M for 28 år siden var, hvad jeg gerne ville opnå. Og jeg svarede; »Jeg vil gerne være med til at åbne en afdeling i Køge«. Så da jeg hørte, at kontrakten var skrevet under, blev jeg ellevild. Det her er simpelthen en drøm for mig - jeg har altid sagt, at det ville jeg gerne opleve, inden jeg skal på pension, siger den 50-årige butikschef med stor glæde i stemmen.

Det lokale kendskab betyder også, at Lisbeth Jensen ved, at der findes en særlig, lokal stolthed i Køge. Og hun har da også valgt at have et stærkt fokus på det lokale i rekrutteringen. Mange kunder vil møde kendte ansigter blandt de 36 ansatte.

- Vi køgensere støtter meget op omkring byen og handler lokalt, når vi kan. Jeg tror, at Strædet bliver en kæmpe gevinst for byen - den kommer til at appellere meget til den yngre målgruppe og mange har efterspurgt en H&M i mange år. Vi kommer til at kunne konkurrere med de store centre. Cirka 80 procent af de ansatte kommer fra lokalområdet. Vi havde meget stor, intern søgning på stillingerne, da de blev slået op. Mange af vores ansatte pendler fra området til København, siger hun.

Med sine 1700 kvadratmeter fordelt på to etager bliver Køges H&M en af de lidt større, danske afdelinger. Stueetagen er forbeholdt kvinder og piger, mens drenge- og herreafdelingen er på første sal.

- Det er en stor butik efter Køge forhold. Vi morer os lidt over, at vi bliver den første butik i Køge, hvor der både er elevator og rulletrappe. Det er da lidt sjovt, siger hun.

Lisbeth Jensen forventer, at der vil være en ensartet rabat på alle varer i Strædets H&M på åbningsdagen.

- Og er man heldig, kan man også se personalet lave en lille dans. Det er tradition hos H&M, griner hun.