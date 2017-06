Gymnastiksæson afsluttet med flot opvisning

Nye gymnaster er kommet til her i sommersæsonen og på alle hold kunne man se, at de allerede efter en kort sommersæson, allerede er en del af sammenholdet på holdene, siger Hanne Nielsen.

"Samtidig kan vi se hvordan den enkelte gymnast, udover at have det sjovt, er fokuseret på at gøre det så godt som muligt. Det er en utrolig vigtig proces for børn og unge, at de lærer at fokusere, præstere og koncentrere sig", fortsætter hun.