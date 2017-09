Gymnasier til kamp mod myter

Lokale gymnasier er gået sammen for at aflive myterne om, at for mange tager en studentereksamen.

Greve Gymnasium, Solrød Gymnasium og Køge Gymnasium er sammen med 15 andre almene gymnasier og hf-uddannelser på Sjælland for første gang gået sammen i en fælles mission. Ambitionen er at udfordre det aktuelle billede, som medier og politikere har tegnet af stx og hf, samt at få flere unge til at foretage den bedste investering i deres fremtid.

På Køge, Solrød og Greve Gymnasium er skoleåret for længst skudt i gang, og en masse unge er trådt ind i en ny verden. En stor del af de nye elever er sandsynligvis ikke afklaret med, hvad de ønsker at uddanne sig til eller arbejde med. Til gengæld kan de vide sig ganske sikre på, at de en dag ender i et job med god løn. Tal fra Danmarks Statistik viser nemlig, at blandt alle ungdomsuddannelser har studenter fra gymnasiet og hf den største jobsikkerhed. Tallene viser desuden, at stx-elever har den højeste frekvens for overgang til videregående uddannelse, da 69 procent har påbegyndt en universitetsuddannelse eller professionsbachelor to år efter afsluttet studentereksamen. Rektorerne fra de tre gymnasier fortæller her nærmere om baggrunden for den fælles indsats.

"Vi er gået sammen for at fortælle de gode historier om det almene gymnasium og hf. Der eksisterer mange myter og fejlagtige historier, som vi gerne vil gå i rette med. Det gælder ikke mindst forestillingen om, at der er for mange, der tager en studentereksamen. Det er ikke tilfældet, hvis vi kigger på, hvad fremtidens arbejdsmarked kræver af generelle kompetencer og omstillingsparathed - for det er netop det, vi giver de unge mennesker med i bagagen fra gymnasiet og hf," siger Bjarne Thams, talsmand for sammenslutningen af almene gymnasier og hf-uddannelser i Region Sjælland og rektor på Solrød Gymnasium.

Thams bliver suppleret af rektor på Køge Gymnasium, Peter Schiødt: "Det almene gymnasium giver eleverne de faglige forudsætninger og den personlige dannelse, der skal til for at studere. Vi kan se, at langt de fleste studenter med STX eller HF læser videre. Nogle venter måske et år eller to, men så er næsten alle tilmeldt en videregående uddannelse."

Mange elever oplever det som en lettelse, at de med det almene gymnasium og hf kan udskyde deres karrierevalg og i stedet få en bred faglig dannelse, der holder alle muligheder åbne. Gennem de mange fagområder, eleverne arbejder med, bliver de klogere på, hvilken retning der er den rigtige for dem, så de kan træffe et kvalificeret valg om deres fremtidige job og liv. Når huen er i hus, vælger de fleste stx- og hf-studenter at læse videre, og listen over stillinger, de siden besætter, er lang og bred.

"Stx- og hf-studenter gør en forskel i det danske samfund. De bliver ikke blot en del af sociale og arbejdsmæssige fællesskaber, men de formår reelt at bruge deres uddannelse til at designe fremtidens samfund. De bliver forskere, politikere, debattører, iværksættere og meget mere, og er med til at sætte en retning for, hvordan vores samfund skal udvikle sig. Hvis vi fx kigger på det Disruptionsråd som regeringen har nedsat, så har over halvdelen en baggrund som enten stx- eller hf-student," siger Mette Trangbæk Hammer, rektor på Greve Gymnasium.

De 18 sjællandske gymnasiers kampagne løber henover efteråret og bliver formidlet bl.a. gennem en kampagnefilm, et kampagnesite og historier og aktiviteter på sociale medier. Alle 18 skoler er aktive i kampagnen, der skal fortælle en ny og mere retvisende historie om stx- og hf-uddannelsen.