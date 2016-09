En hidtil eftersøgt mand, der torsdag formiddag meldte sig selv, fremstilles fredag formiddag i grundlovsforhør her ved Retten i Roskilde. Foto: Bjørn Ambjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Send til din ven. X Artiklen: Grov voldssag: Eftersøgt mand har meldt sig selv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Grov voldssag: Eftersøgt mand har meldt sig selv

Køge - 15. september 2016 kl. 15:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den efterlyste, 19-årige Houssen Nasser har torsdag meldt sig selv på politistationen i Køge, hvor han i formiddags mødte op sammen med sin forsvarer, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi til DAGBLADET.

Politiet efterlyste ham offentligt den 1. august, fordi han havde været eftersøgt siden starten af maj måned, og det ikke var lykkes for politiet at finde ham. Han er mistænkt i flere sager om bedrageri og afpresning over for unge primært i Køge og Herfølge samt mistænkt i en sag om grov vold.

Politiet har siden den offentlige efterlysning kontinuerligt ledt efter Houssen Nasser, der er uden fast bopæl, hos familie, venner, bekendte og andre steder, hvor han kunne formodes at opholde sig.

En del borgere har i den forgangne tid givet politiet nogle tip om hans opholdssted, men trods efterprøvning af oplysningerne er det hidtil ikke lykkedes for politiet at finde ham.

Houssen Nasser blev anholdt ved sin henvendelse på politistationen, og han bliver i øjeblikket afhørt til de mange sager, som politiet mistænker ham for at have en rolle i.

Når afhøringerne af den anholdte er afsluttet, vil han forblive i politiets varetægt, idet anklagemyndigheden hos Midt- og Vestsjællands Politi fredag formiddag kl. 0915 vil fremstille ham i grundlovsforhør ved Retten i Roskilde med krav om varetægtsfængsling.

To andre mistænkte mænd i samme sagskompleks har under politiets efterforskning været varetægtsfængslet, men er nu på fri fod, da betingelserne for varetægtsfængsling ikke længere var til stede.

Begge er dog fortsat sigtede i sagerne og kan sammen med Houssen Nasser forvente at høre nærmere fra anklagemyndigheden, når sagerne mod dem skal afgøres.