Grov underbetaling: Konkurs efterlader malere uden udsigt til løn

Ved en voldgiftssag den 30. maj lød kendelsen på, at Køgefirmaet One4All skulle betale i alt 2,5 millioner kroner tilbage til østeuropæiske malere, der er organiseret under Malerforbundet. Malerne havde arbejdet for One4All i op mod 261 timer månedligt for en fast løn på 15.000 kroner uden overarbejds- og weekendbetaling. Timelønnen kunne dermed i perioder komme helt ned på mindre end 57,50 kroner.

- Men hvis der ikke er penge at gøre godt med, er det op til vores advokat at vurdere, hvad der skal ske, siger Kim Petersen, der ligeledes mener, at sagen tydeligt illustrerer udfordringen med virksomheder, som blot kan lukke ned, når regningerne skal betales.

- Det er i min verden overordnet for nemt at drive virksomhed i Danmark. Det er nærmest nemmere end at få børn. Man kan bare åbne et firma og så lukke det hele, når regningen kommer. Derfor er dette en utroligt vigtig sag for os, som vi er nødt til at kæmpe for. Det er måske en leg for folkene bag, men det er det altså ikke for vores polske kolleger, siger han til DAGBLADET.