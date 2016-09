Grøn frontløber fyrer samtlige medarbejdere

- Jeg håber stadig, at Det Grønne Hus bliver reddet, så vi kan trække fyringerne tilbage igen, men vi er nødt til at handle som en ansvarlig bestyrelse i den aktuelle situation, hvor det dels er spareforslag men også vores økonomiske situation, der er årsag til, at vi har fyret medarbejderne. Vi vil ikke have skudt i skoene, at vi lader kommunen trække med opsigelser på op til et halvt år, forklarer bestyrelsesformand for Det Grønne Hus, Torben Svarre.