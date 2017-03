Paradis har lidt over 50 butikker fordelt i hele Danmark, og af dem åbner mange af butikkerne med to kugler gratis is lørdag den 4. marts fra klokken 11.00 til 14.00. Foto: Bjørn Armbjørn. Foto: Bjørn Armbjørn

Gratis is til Paradis sæsonåbning

Køge - 02. marts 2017 kl. 13:44 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Traditionen tro byder Paradis butikken på Brogade i Køge på to kugler gratis is, når dørene bliver slået op til den nye issæson lørdag den 4. marts. Gæsterne kan som altid se frem til frit og kvit at vælge mellem de mange friskrørte is-favoritter, når Paradis deler gratis smagsprøver ud mellem klokken 11.00 og 14.00.

En længe ventet begivenhed for mange, som med den nye is-sæson siger farvel til vinteren og byder velkommen til forårets lunere temperaturer med velsmagende is. Begivenheden er blevet så populær, at otte ton is blev delt gratis ud til alle de glade is-gæster på åbningsdagen i 2016. Det oversteg igen alle forventninger, og derfor ser direktør Anders Wall frem til endnu engang at sætte ny rekord i 2017.

- Vi ser hvert år frem til at servere gratis is for alle is-entusiaster, og mange er efterhånden begyndt at se åbningen af Paradis som bebuder for forårets ankomst. Vi er derfor godt forberedte på at producere endnu mere friskrørt is i år, så alle kan få en velsmagende start på foråret. Det bliver én stor festdag, og vi glæder os meget til at fejre den sammen med familier, børn og voksne i alle aldre, fortæller Anders Wall begejstret.

Mere økologi i din Paradis is og flere limited varianter Men ikke alt er som det plejer i år, når du besøger din lokale Paradis. Når isproduktionen starter før solen står op lørdag morgen, vil al mælkebaseret is nemlig være rørt på økologisk mælk og fløde fra Thise Mejeri ligesom rørsukker i isen også er økologisk. Omlægningen til en mere økologisk produktion er en naturlig udvikling, idet Paradis fortsat ønsker at imødekomme is-entusiasternes stigende krav til de bedste råvarer og kompromisløs smag. De håndplukkede kvalitetsråvarer kommer naturligvis stadig fra hele verden - fx vanilje fra Madagaskar, pistacie fra Sicilien og økologisk fairtrade kakao fra den Dominikanske Republik. Et andet nyt tiltag for at imødekomme is-entusiasternes forventninger til velsmagende og unikke smagsoplevelser er flere limited edition is-varianter, så gæsterne altid kan se frem til en ny og spændende overraskelse i isdisken, når de besøger deres lokale Paradis. Det er dog ikke alle varianter, som Paradis kan afsløre endnu, men marts måned kommer blandt andet til at byde på limited edition varianter som for eksempel en intens Earl Grey is samt en uimodståelig marcipanbrødsis. Paradis markerer sæsonåbningen med gratis is i mange af de forårsklare, danske butikker, når klokken slår 11:00 lørdag den 4. marts.