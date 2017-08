Der bliver ikke udskrevet parkeringsbøder de første 14 dage i Køge midtby, når der i starten af september indføres betalingsparkering. I stedet får borgere, som ellers skulle have haft en afgift, en særlig hilsen i forruden. Arkivfoto

Gratis betalingsparkering: Borgere slipper for bøder de første 14 dage

Køge - 01. august 2017 kl. 12:38 Af Simon de Visme og Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når der i starten af september skal betales for at parkere i Køge midtby, er der mange nye regler at have styr på, og betalingsparkeringen i sig selv har fået mange lokale og erhvervsdrivende op i det røde felt.

Læs også: Politisk enighed om at ændre parkeringsregler

For at imødekomme udfordringerne og informere borgerne om de nye regler for betalingsparkering, har man fra kommunens side valgt at gøre de første 14 dage gratis. Det fortæller direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen i Køge Kommune, Torben Nøhr.

- De første 14 dage får biler, der ellers ville have fået udskrevet en afgift, en særlig hilsen i forruden med foldere, som beskriver reglerne. Der bliver altså ikke udskrevet afgifter i de første to uger, siger han og fortsætter:

- I august, inden ordningen træder i kraft, sætter vi desuden foldere i alle bilers forruder, der beskriver reglerne, ligesom der kommer bannere, som fortæller, at her kører man ind i de forskellige zoner, lyder det fra Torben Nøhr, der tilføjer, at også en annoncekampagne er i færd med at blive udarbejdet.

Efter de første to uger risikere borgerne i midtbyen igen at få parkeringsbøder, hvis der ikke er købt p-billet. Som tidligere beskrevet i DAGBLADET Køge er det ikke muligt at betale for parkeringen kontant.

I stedet skal der enten betales med kreditkort, MobilePay eller via en såkaldte betalingsapps, og selv hvis systemet går ned, er man ikke helt prisgivet, fortæller Torben Nøhr.

Adspurgt hvad der i givet fald vil ske, hvis NETS skulle gå ned, svarer han, at det endnu er uklart, men at der givetvis vil blive tale om en force majeure-situation, hvor man midlertidigt beder parkeringsvagterne om ikke at udskrive parkeringsafgifter.

