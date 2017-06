Gratis 2. gang: Én billet gør dig til viking hele året

- Vi vil gerne have at folk kommer på besøg i museet og på Vikingeborgen. Så hvis de ikke bliver færdig første gang giver vi dem på den her måde mulighed for at komme igen og blive klogere. På den måde skaber vi en bevidsthed om, at man altid er velkommen tilbage og en mere kontinuerlig museumsoplevelse, forklarer Lene Brysting Renault, der er leder af Køge Museum.

Hun fortæller, at man ikke ar bange for at miste kunder, da man regner med at den måde at gøre det på kan være med til at skabe endnu større interesse for udstillingerne på Køge Museum og den aktuelle udgravning af Borgring ved Lellinge uden for Køge.