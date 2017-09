Golfmatch med mange deltagere

Deltager blev serviceret fra morgenstunden med en pose goodies, og undervejs blev der tilbudt baneboller og drikkelse, så alle havde det godt på banen, selv om scoren måske ikke var så god. Efter matchen, hvor der var en øl eller vand til alle, var der to gange ægte »ta' selv-borde«; først Cafe KiGis flotte buffet som mange havde valgt og derefter et præmiebord med 99 præmier fra Cafe KiGi til nummer to til 34 i hver af de tre rækker og hvor deltagerne selv måtte vælge deres præmie. Første præmierne i de tre rækker var udsat at golfsverige.dk og bestod af et weekendophold i Sverige eller Tyskland for to personer inklusiv middag og greenfee. De tre vindere blev A: Henning Sørensen (40), B: Erik Bjerregaard (38) og C: Preben Kristensen (39).