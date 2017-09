Godt tråd i planer om ny cykelsti

På onsdagens borgermøde i Ejby blev flere forslag til en ny cykelsti til Køge diskuteret. Her var der udbredt stemning for forslaget med en forbindelse via Salbyvej. Det fortæller Mette Jorsø (V), formand for teknik- og miljøudvalget i Køge Kommune.

- På mødet var det vigtigste at få valgt et af de fire forslag, og nu går vi all in på den her løsning, fortsætter Mette Jorsø og forklarer, at der nu følger et kompliceret udredningsarbejde for at finde en nøjagtig pris for den valgte løsning. Her skal der for eksempel både kigges på eksproprieringer og på hvordan man kommer under motorvejen, forklarer hun og uddyber: