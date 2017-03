Kim Konradsen glæder sig til at tage sin kone Susanne med på det kommende weekendophold. Foto: Lars Andersen

Glad vinder af gavekort

Køge - 04. marts 2017 kl. 10:10 Af Lars Andersen

HERFØLGE: - Hold da op. Jeg var ikke engang klar over at man kunne vinde noget.

Sådan lød den umiddelbare reaktion fra Kim Konradsen i Herfølge, da DAGBLADET mødte op for at fortælle, at han er vinder af hovedpræmien i avisens seneste konkurrence.

Den har fundet sted i forbindelse med kampagnen, hvor nuværende abbonenter har kunnet forære familie, venner eller kolleger en prøveperiode på tre uger med gratis avis.

Blandt alle dem, der har benyttet sig af tilbudet, er der blevet trukket lod, og her blev Kim Konradsen den heldige vinder af et gavekort på 3.000 kr til et weekendophold fra rejsearrangøren Happy Days.

- Det er da både overraskende og dejligt, for vi er rigtig glade for at tage på netop weekendophold, fortalte Kim Konradsen.

- Vi har allerede bestilt den næste tur, der går til Ystad, men måske vi skal bruge præmien her til en tur til Bornholm, som vi er meget glade for at besøge.

Og så fik vinderen ellers overrakt gavekort og blomster, som hurtigt blev givet videre Kim Konradsens kone, Susanne.

Øvrige vindere

Udover gavekortet blev der også udtrukket fem vindere af chokolade:

Anne Nøhr, Åhmansvej 5, Herfølge

Johan Dyrløv, Højelsevej 26, Køge

Henning Carlsen, Åhaven 6, Køge

Ole Mortensen, Gymnasievej 157, Køge

Søren Damtoft og Nanette Svendsen, Tessebøllevej 35A, Herfølge