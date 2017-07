Gammel aftale giver kommune parkeringskvaler

Her stillede bygherre TK Development som betingelse for, at man opførte parkeringshus- og kælder, at der blev indført betalingsparkering i store dele af centrum og Køge Kyst. Kontrakten har siden vist sig ikke at være særligt fleksibel, fortæller borgmester Flemming Christensen (K) til DAGBLADET: