Stjernen i Nordisk Film Køges gallafilm, Mikkel Boe Følsgaard, hilser på biografdirektør Laila Christensen.

Gallakendisser på den røde løber: Køges nye bio indviet

Køge - 25. maj 2017

Den røde løber var rullet ud og der blev skænket op i glassene, da Nordisk Films nye biograf i Køge bød på galla-premiere onsdag aften.

Kort før klokken syv blev der for alvor trængsel på løberen og for enden af den stod Laila Christensen fra Køge Bio, der nu er biografchef for en biograf med seks sale.

- Der kommer jo igen en, jeg kender, lød det gang på gang, når de indbudte gæster fandt vej til indgangen. Blandt dem var borgmester Flemming Christensen og mange andre byrådspolitikere samt personligheder fra byens kultur- og erhvervsliv.

Den lokale filmmand, Peter Aalbæk var selvfølgelig også til stede.

- Jeg glæder mig til at se det hele, lød det før han forsvandt indenfor i biografens loungeområde, hvor der efterhånden blev fyldt godt op rundt om det veldækkede bord med lækre anretninger. Gæsterne talte også skuespilleren Mikkel Boe Følsgaard, der spiller hovedrollen i aftenens film »Den bedste mand« om bokseren Jørgen »Gamle« Hansen. Før den rullede over lærredet blev den helt nye biograf og de oplevelser, den kan byde på hyldet af Lars Jørgensen, direktør for Nordisk Film Biografer i Danmark:

- Biografens vigtigste mission i en travl hverdag er at give mulighed for at synke ned i mørket og få fortalt historier, der giver perspektiv og indsigt i livet.

Han blev efterfulgt af en Laila Christensen, der bød velkommen til et »fantastisk filmhus« og Flemming Christensen, der takkede Nordisk Film for at turde investere i Køge:

- Jeg ser frem til at biografen bliver en stor succes for os alle sammen.

Derefter var der hårdtslående boksefilm om en champ, der fik et fantastisk gennembrud i sin karrieres efterår. I Køge er historien om den nye biograf først lige begyndt.

Den store gallaaften blev afsluttet med et festfyrværkeri over nattehimlen.