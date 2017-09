Gæsterne fandt Køges »Nyhavn« trods byggerod

Det er foreløbig ikke gået så slemt som frygtet og restaurationerne på »Køges Nyhavn« er her endnu, trods udfordringer for gæsterne

Bekymringen skyldtes, at der blev sat en prop i den direkte adgang fra Køge by til havnen, så sommerens gæster måtte ud på en længere omvej, hvis de ville have et godt glas øl eller noget at spise.