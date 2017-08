Tina Holmer har svært ved at skjule optimismen - mange køgensere har glædet sig til Bagel Barens åbning. Foto: Henrik Førby Jensen

GRATIS SMAGSPRØVER: Bagel Baren åbner lørdag

Køge - 24. august 2017 kl. 18:04 Af Henrik Førby Jensen

Måneders forberedelse slutter for Tina Holmer og hendes mand lørdag, hvor Bagel Baren i Nørregade for første gang slår døren op for kunderne med gratis smagsprøver på bagels og drikkevarer. Bagel Baren har til huse i det tidligere Hjelms bolighus og det er tydeligvis rygtedes blandt områdets handlende og beboere, som nysgerrigt har fulgt med i Tina Holmers arbejde med at gøre forretningen klar.

- Jeg er spændt og glæder mig. Jeg har fået mange positive henvendelser - folk er kommet hen til mig, når jeg har gået og ryddet op ude foran eller har banket på ruden og sagt, at de har glædet sig til, at vi skulle åbne. Mange har også delt vores opslag på Facebook - alle mulige, som vi ikke kendte i forvejen. Det har overrasket og glædet os meget, fortæller en spændt Tina Holmer bare to dage før åbningen.

Under Køge Festuge kan sultne og tørstige gæster roligt lægge vejen forbi Bagel Baren - Tina Holmer har nemlig besluttet at bakke op omkring byens årlige festtradition med et tilbud om to bagels med tilhørende drikkevarer til en meget overkommelig pris.

- Køge Festuge er vel nok årets største højdepunkt i Køge og jeg vil jo rigtig gerne have, at folk opfatter Bagel Baren som en del af byen. Som ny erhvervsdrivende synes jeg, det er vigtigt at bakke op om det levende byliv, forklarer Tina Holmer.