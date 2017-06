Løb med i Bjergkædens GPS-løb.

Send til din ven. X Artiklen: GPS-løb og Outdoor-loppemarked Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

GPS-løb og Outdoor-loppemarked

Køge - 02. juni 2017 kl. 11:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver gang i den, når specialforretningen Bjergkæden i weekenden 2.-3. juni holder aftenåbent sammen med resten af Køge bys butikker. Fredag eftermiddag og aften har butikken arrangeret et lille GPS-løb med udfordringer for såvel børn som voksne. Løbet vil gøre alle klogere på kompas, GPS og navigation via tegn i naturen. Alle som deltager er med i lodtrækningen om fine gaver. Det er gratis at deltage og Bjergkæden står for GPS'erne.

"Så tag familien med, og få en god oplevelse. Vi starter kl. 15.00 og slutter kl. 21.00," lyder opfordringen.

Lørdag 3. juni kl. 10.00-15.00 vil der være ægte loppemarkedsstemning ved butikken i Vestergade. Her inviteres alle nemlig til Outdoor Loppemarked. Bjergkæden sørger for borde og god stemning.

"Så tøm loft og kælder for brugt outdoor grej og beklædning, og brug formiddag på at give det nyt liv og eventyr. Vi lever jo af at sælge kvalitetsgrej og beklædning, siger Henrik fra Bjergkæden. Og som de fleste ved, så holder godt outdoorgear i lang tid. Men nogen gange har man lyst til noget nyt, eller man vil gerne have et større/mindre telt, en lettere rygsæk, bedre brænder. Vi synes dog ikke at gammelt og ofte yderst brugbart grej bare skal smides ud," siger Henrik fra Bjergkæden.

"Måske er der nogen andre, som kan få glæde af disse ting, og det vil jo også være dejligt, hvis vi kunne spare miljøet for den ekstra belastning. Bjergkæden håber at mange såvel udstillere som købere vil dukke op til butikkens arrangement. Det er gratis at deltage, men vil du være sikker på at få et bord, skal du tilmelde dig til butikken. Ellers dukker du bare op på selve dagen."

Se mere på www.bjergkaeden.dk eller på Bjergkædens Facebookside.