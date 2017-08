GNISTEN giver unge med sociale problemer nye muligheder og et bedre selvværd. Foto: Henrik Førby Jensen

GNISTEN og Akutlinjen er i fare for at blive nedlagt

Køge - 31. august 2017 kl. 18:00 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

KØGE: I forbindelse med de kommende forhandlinger om budgettet for 2018 er især Social- og Sundhedsudvalget udfordret.

Foreløbig ser 2017 ud til at ende med et underskud på et tocifret millionbeløb, og flere tiltag til gavn for de svageste borgere kan risikere at blive nedlagt.

Det gælder blandt andet GNISTEN, der er et fritidstilbud til unge, som er psykisk sårbare eller har en psykisk lidelse.

Projektet har et budget på 1 million om året, og GNISTEN hare hidtil været finansieret af SATS-puljemidler, og bevillingen udløber i starten af 2018.

»Under henvisning til den økonomiske situation omkring Social- og Sundhedsudvalgets budget kan Velfærdsforvaltningen ikke anbefale, at GNISTEN fortsættes ud over projektperioden. Det er ikke muligt at videreføre GNISTEN inden for den nuværende budgetramme, og en forsættelse af tilbuddet vil derfor kræve, at udgifterne til driften af tilbuddet medtages i budgetforhandlingerne om budgettet for 2018-2021«, hedder det i indstillingen til udvalget.

Det er derfor op til resultatet af de kommende budgetforhandlinger, om kommunens svageste unge fortsat får mulighed for at benytte det populære tilbud.

Samme situation gælder for Akutlinjen, som er en telefonordning, hvor borgere med akutte sociale problemer kan ringe og få hjælp og vejledning.

Det vurderes, at borgerens situation fremstår helt eller delvis stabiliseret i 93 procent af henvendelserne efter udført krisesamtale med Akutlinjen.

Velfærdsforvaltningen vurderer, at udgiften på en halv million kroner om året til projektet ikke længere kan bæres af Social- og Sundhedsudvalget, og derfor bør Akutlinjen nedlægges.

Udvalget indstillede som i tilfældet med GNISTEN, at Akutlinjen bliver en del af de kommende budgetforhandlinger.

- Det er rigtigt, at vi har sendt sagerne videre til budgetforhandlingerne, men vi vil kæmpe til det sidste for, at de to projekter kan fortsætte, siger udvalgsformand Dora Olsen (DF).

- Vi har fået så mange positive tilbagemeldinger om både GNISTEN og Akuttelefonen, at vi mener, det ganske enkelt handler om en forringelse af borgernes tryghed og velfærd, hvis de ender med at blive nedlagt.