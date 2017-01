Marie Stærke (S): Det er nemt at sige nu, hvor man ser tilbage, men i Borup mistede man på nogle punkter måske mere, end man vandt, fordi de havde et stærkt nærdemokrati. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Fusion har udfordret nærdemokratiet

Køge - 02. januar 2017 kl. 16:17 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvad kan byrådet gøre for at fremme en livlig og mangfoldig debat med borgerne om fremtidens retning for Køge Kommune? Hvad kan gøre afstandene mindre mellem beslutningstagerne og borgere for at sikre, at alle føler sig inddraget? Skal der afholdes flere borgermøder?, og kan man gøre det endnu tydeligere, hvordan byrådet forvalter borgernes skattekroner?

Ovenstående er nogle af de spørgsmål, der til stadighed ikke kan gives helt klare svar på her 10 år efter sammenlægningen af de tidligere Køge og Skovbo kommuner, skriver DAGBLADET.

Set fra Borup hører Anette Simoni (V), der var kommunalbestyrelsesmedlem i Skovbo Kommune i ni år inden sammenlægningen, fortsat lidt sukken i krogene. Længslen efter de gode, gamle dage, hvor man nemt kunne gå ind på borgmesterens kontor og præsentere sin sag, findes fortsat, fortæller hun.

- Styrken i Skovbo Kommune var det nære og den tætte borgerkontakt. Her er afstanden siden selvsagt blevet større, og derfor er det vigtigt, at vi som byrådsmedlemmer ikke gemmer os. Men spørgsmålet er, om vi så skal fræse rundt i kommunen og vise, at vi er her, om vi skal holde flere borgermøder, eller hvad der skal til, siger Anette Simoni til DAGBLADET.

Socialdemokraternes gruppeformand Marie Stærke (S) har gjort sig en del lignende tanker om emnet og er langt hen ad vejen enig med Anette Simoni.

- Det er nemt at sige nu, hvor man ser tilbage, men i Borup mistede man på nogle punkter måske mere, end man vandt, fordi de havde et stærkt nærdemokrati. Vi dyrkede også borgerinddragelsen meget i den tidligere Køge Kommune, hvor der var borgermøder om hver lokalplan. Men svagheden ved det er, at det ofte er de samme, der møder frem, siger Marie Stærke.

Borgmester Flemming Christensen (K) vurderer ikke umiddelbart, at nærdemokratiet med kommunesammenlægningerne har fået et hak i tuden.

- Man har gennem årene kunnet se, at nogen mener det, men det er ikke min vurdering. Jeg mener, at vi er tilgængelige, og samtidig har den digitale udvikling generelt gjort, at behovet for den personlige kontakt til det offentlige er blevet mindre. Der blev brugt meget tid på at sikre en god proces med sammenlægningen, hvor man forsøgte at tage alle med på råd, og jeg synes, at det overordnet er lykkedes godt, siger borgmester Flemming Christensen til DAGBLADET.

