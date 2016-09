FOTO:THOMAS OLSEN 190516 POLITI GENREBILLEDER HOS VESTEGNENS POLITI Foto: THOMAS OLSEN

Fuld biltyv var smuttet fra fængselsstraf

Køge - 05. september 2016 kl. 13:59 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 25-årig mand havde meget på samvittigheden, da han blev standset af politiet søndag aften klokken 22. Det skriver DAGBLADET Køge.

På Ringstedvej i Lellinge standsede politiet han i en bil, der var forsynet med stjålne nummerplader. Ved nærmere undersøgelse af bilen viste det sig, at også selve bilen var stjålet i august 2016 efter et indbrud i et omklædningsskab i Køge Svømmeland, hvorfra bilnøglen var blevet stjålet.

Den anholdte mand legitimerede sig over for politiet med et personligt dokument uden foto. Politiet undersøgte derfor hans identitet nærmere og fandt ud af, at han havde opgivet falsk navn.

Den 25-årige måtte også aflevere en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol, men han blev ikke sat på fri fod efter blodprøveudtagelsen. Han var nemlig eftersøgt af politiet til afsoning af en fængselsstraf på 70 dage, for tyveri som han var udeblevet fra, da han blev indkaldt til afsoningen i juni. Politiet afleverede ham derfor i et arresthus.

Den 25-årige blev sigtet for tyveri af nummerplader, kørsel uden førerret i en stjålet bil samt for kørsel i spirituspåvirket tilstand.