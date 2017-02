En 80 meter lang, ufærdig støjvold i Bjæverskov er blevet til en kompliceret og langtrukken sag for Køge-landmanden Christian Pedersen. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Frustreret landmand får afvist klage: - Ingen tager ansvar

Køge - 11. februar 2017 kl. 18:07 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom det er mere end ti år siden, at landmand Christian Pedersen fra Køge søgte om tilladelse til at etablere en støjvold på arealet ved Spanagervej i Bjæverskov, er sagen langt fra lagt på hylden. Tværtimod fylder den rigtig meget hos landmanden.

Da den første ansøgning skulle sendes, hed modtageren Skovbo Kommune, og undervejs i forløbet har landmanden fra Køge fået godkendt flere forskellige tilladelser til støjvolden. Tilladelser som dog er blevet ændret, fordi andre parter har gjort indtog på området.

Banedanmark og flere andre virksomheder har nemlig alle projekter, der betyder, at de enten har overtaget eller muligvis vil overtage dele af Christian Pedersens jord. Den nye København-Ringsted-bane skal køre langs Bjæverskovvej og Christian Pedersens landbrugsjord, og det har ændret støjvoldens oprindelige placering.

Den knudrede sag har kostet landmanden både tid og penge, og i dag sidder han blandt andet tilbage med et erstatningskrav fra en entreprenør på 500.000 kroner, efter byggeriet af støjvolden strandede i 2009. Nu står 80 meter ufærdig støjvold tilbage, og fremtiden for arbejdet er stadig uvis.

For nylig var også Natur- og Miljøklagenævnet inde over sagen, da de den 22. december 2016 valgte at afvise en klage fra Christian Pedersen. Klagen gik på en afgørelse fra Køge Kommune, som i 2014 afviste en ny tegning og placering af støjvolden.

DAGBLADET skrev om støjvolden tilbage i juli 2015, og ligesom dengang er der i dag umiddelbart ikke noget lys for enden af tunellen for den hårdt prøvede landmand. Selv mener Christian Pedersen, at både kommunen og Banedanmark har et ansvar.

Teknik- og Miljøforvaltningen i Køge Kommune har tidligere oplyst, at det ikke er kommunen, der skal give erstatning. I stedet er det Banedanmark, som må betale en eventuel erstatning gennem ekspropriationen af Christian Pedersens jord.

I forbindelse med offentlige ekspropriationer er det taksationskommissionen, der træffer en afgørelse om erstatning, og Christian Pedersen fortæller, at han har valgt at øge sit krav til op imod to millioner kroner.

- Og hvis de ikke betaler, og jeg ikke får erstatning, så ender sagen i retten, uddyber landmanden.

Derfor er der langt fra sat punktum i den langstrakte sag, der undervejs har været dybt frustrerende for Christian Pedersen, som mener, han er blevet som gidsel.

- Det hele har været utrolig stressende. Sagen har gået rigtig langsom, og der er ingen, som tager ansvar, påpeger den lokale landmand.