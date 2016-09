Kenneth Brinckmann er far til et barn i 9. klasse på Kirstinedalsskolen, og han og flere forældre er kritiske over for antallet af lærerskift. Foto: Thomas Olsen

Frustrerede forældre: For stor udskiftning af lærere

Sådan lyder dele af kritikken fra Kenneth Brinckmann, der er far til en pige i en 9. klasse på Kirstinedalsskolen. Flere af forældrene i klassen er utilfredse med, at der de sidste mange år er blevet udskiftet ofte. Og det er i hovedfag som dansk og matematik, fortæller Kenneth Brinckmann.

DAGBLADET har fået indblik i en række mails og korrespondancer imellem forældrene fra den pågældende 9. klasse, og her viser sig en gennemgående kritik af de mange lærerskift. Flere forældre skriver direkte, at de har overvejet at hive deres børn ud af skolen.

Hos skolens ledelse mener man ikke, at de skiftende lærere går ud over undervisningens kvalitet.

- Der er mange grund til, at lærere stopper, men det handler om at overholde de faglige mål, og det gør vi. For nogle forældre er det et parameter, at jo flere lærere der skifter, jo dårligere bliver fagligheden, men det er ikke rigtigt, siger Thomas Kielgast.