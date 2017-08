Frustration: Politiet skyder nye regler for Lovparken ned

Arbejdet med at sætte en stopper for sene og larmende nattefester i Lovparken i Køge har ramt et bump på vejen. Ifølge jurister hos Midt- og Vestsjællands Politi kan de to forslag til nye regler for det grønne område midt i Køge ikke håndhæves af politiet.