Frisøren fra teatret

Den hvide by: Anette Baymler Madsen er vild med at være frisør- og makeup-artist i sin egen salon A-Style, i Den Hvide By, og samtidig arbejde som freelance teaterfrisør og sminkør på teaterforestillinger. Det giver ny inspiration, afveksling og balance i arbejdslivet, der kommer hendes kunder til gode.

I august 2016 flyttede Anette Baymler Madsen A-Style til Theilgårds Torv 5 i Den Hvide By. Det har hun ikke fortrudt. Salonen ligger sammen med andre butikker og spændende virksomheder, og kunderne er glade for de nemme parkeringsforhold. Mange af A-Styles kunder er desuden særlig glade for frisørens kompetencer inden for makeup kunsten, når de til særlige lejligheder har brug for at se ekstra godt ud. Populære er også de inspirationsaftener Anette Baymler Madsen tilbyder hvert forår og efterår, med op til 10 deltagere, der får input til makeup-teknik og selv prøver at lægge makeup under kyndig råd og vejledning.