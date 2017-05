Se billedserie Den Fri er navnet på en ny skole som er ved at blive skabt i området lige nord for Herfølge, hvor der med tiden skal vokse en hel landsby frem. Skolen skal ligge i et nedlagt landsted og her tænkes der bæredygtige tanker i forhold til børnenes læring på skolen. Foto: Kim Rasmussen

Fri skole dropper karakterer

Køge - 20. maj 2017

»Her skal vi ikke kun lære noget, men også være noget«

Sådan lyder det grundlæggende budskab bag den nye friskole som to kvinder fra Køge er ved at etablere i Herfølge. Friskolen for kreativitet, innovation og bæredygtighed skal være en integreret del af det økologiske samfund, der skal skabes lige nordvest for Herfølge Station.

Her er et ældre landsted i øjeblikket ved at blive sat i stand og indrettet, så man fra august 2018 kan byde eleverne indenfor.

- Her skal der være morgensamling og ved siden af ligger fælleskøkkenet og udenfor drømmer vi om at få en nyttehave, forklarer Helene Andreasson Tornøe og Cristine Gliese, mens de viser rundt på arbejdspladsen, hvor det lige i øjeblikket kan være svært at forestille sig et livligt skolemiljø.

De to stiftere af skolen »Den Frie« er dog ikke det mindste i tvivl om, at landstedet nok skal blive til en attraktiv og levende skole.

- Vi er slet ikke i tvivl om, at det bliver godt. Det handler ikke om rammerne, men om hvad man putter ind i dem, vurderer de samstemmende.

Den nye skole bliver et sted, hvor karakterer erstattes af løbende evalueringer og fokus på barnets styrker, forklarer Helene Tornøe:

- Vi vil meget gerne stå for en anden måde at tænke børn og læring på. Vi vil gøre det på en måde, der også er bæredygtigt for barnet.

Søndag den 11. juni 2017 er der informationsmøde på skolen Den Frie, Bjergvej i Køge. Her vil stifterne fortælle om visionen for skolen og fremtidsplanerne. Man kan også møde nogle af skolens samarbejdspartnere, som hjælper med at få projektet realiseret. Gratis billetter kan findes på : www.biletto.dk