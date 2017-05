Fremtidens kultur i fællesskab

Kulturen tages seriøst i Køge og en ny kulturstrategi skal sikre, at fremtidens kultur bliver præget af kvalitet samtidig med at den skaber fællesskab og bygger videre på nuværende kulturtiltag. Sådan lyder en meget kort opsummering af den kulturstrategi, der i øjeblikket er sendt i offentlig høring blandt byens kulturinstitutioner og interessegrupper.

- Det går jo faktisk godt med kulturen i Køge og her skal strategien være med til at vi kan højne kulturen og lave endnu mere på tværs af kommunens kulturinstitutioner, siger kulturudvalgsformand Anette Simoni (V)

Anette Simoni ser gerne, at Køge bliver kendt som et sted, hvor kulturinstitutionerne tør tænke anderledes og skabe aktiviteter på kryds og tværs. Her nævner hun for eksempel den ambitiøse talerfestival, Røst Festival som KØS museum i weekenden er vært for.