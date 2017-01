Frank og Grethe ved Køge Å: Vi troede, det var løgn

Foran havedøren og under vinduet ud mod åen ligger der sandsække fyldt med håbet om, at vandet kan holdes stangen. Der er 12 centimeter tilbage at give af, før det kommer ind i huset.

- Jeg troede, at det var løgn, da vores udlejer sagde, at vi skulle lægge sandsække. Jeg var slet ikke klar over, at det ville blive så slemt. Jeg tænkte bare ro på nu. Men så lagde udlejer sandsækkene på, og siden er det bare gået stærkt. Der gik ikke mere end en halv time, så var græsset væk under vandet, fortæller Grethe Østergaard.