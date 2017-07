Fra pis til pilsner

Sådan lød opfordringen til gæsterne på Roskilde Festival tilbage i 2015, og det var et tilbud, som mange gerne ville bakke op om, så tankvognene endte med at kunne køre i alt omkring 54.000 liter urin væk fra festivalpladsen. Bag projektet stod organisationen Landbrug & Fødevarer, som sendte det hele ud til landmand Torben Hansen ved Herfølge, hvor den menneskelige gødning blev brugt på nogle af hans marker.

Således blev 54.000 liter urin til 12 tons maltbyg, som siden blev høstet og brugt til at producere i alt 50.000 Pisnere. Nej, der mangler ikke et 'l'...

"Det har været et fantastisk projekt at deltage i. Det har været med til at sætte fokus på noget af det, vi har meget fokus på i hverdagen med optimering af ressourcer. Vores interesse er kun at udnytte næringsstofferne bedst muligt," siger Torben Hansen, der har oplevet enorm bevågenhed omkring projektet fra både danske og internationale medier.

"Det er ærgerligt, at vi ikke kunne komme ud på Roskilde Festival og slutte ringen ved at lade øllen komme dem til gode, der har leveret råvarerne," siger Torben Hansen. Til gengæld præsenterede Landbrug & Fødevarer øllen på Axeltorv i København tirsdag i sidste uge med gratis øl til alle i løbet af eftermiddagen.

"Jeg håber, at vi med Beercycling-projektet har vist vejen for danske forbrugere og virksomheder. Vi skal mætte flere og flere munde i hele verden. Derfor har vi alle brug for at tænke over, hvordan vi bedst kan bruge de ressourcer, vi har til rådighed," siger Karen Hækkerup, adm. direktør i Landbrug & Fødevarer, om pointen med projektet, som altså er gået verden rundt med omtaler i alt fra LørdagsAvisen til de største amerikanske medier.