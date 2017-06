Se billedserie Per Nørholm skiftede rollen som brugsuddeler i Ølsemagle ud med rollen som bjergrytter i Frankrig for nylig, da han prøvede kræfter med nogle af Tour de France-stigningerne i Scleroseforeningens cykelløb Cykelnerven.

Fra brugsuddeler til bjergrytter

Køge - 29. juni 2017 kl. 09:00 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Til daglig er Per Nørholm uddeler i Superbrugsen i Ølsemagle, men i sidste uge sprang han ud som bjergrytter i Tour de France-land. Det skete i forbindelse med cykelløbet Cykelnerven, der støtter kampen mod sygdommen sclerose, og det blev både en stor oplevelse og en udfordring for Per Nørholm, der med sine 95 kilo ikke helt matcher billedet på en klassisk bjergrytter.

Og det var virkelig bjergrytternes terræn, deltagerne i Cykelnerven blev sendt ud i. Løbet var delt op i fire etaper, og undervejs blev rytterne sendt over seks af de bjerge, der også figurerer på ruten i årets Tour de France. Cykelinteresserede vil måske genkende navne som Col de Galibier og Grand Colombier, og i alt bød de fire dage på 11.650 højdemeter - noget af en kontrast til træningsturene i flade Danmark.

Og højdemeterne var centrale for turen, da Per Nørholm på forhånd havde sikret sig sponsorer, der lagde et beløb til det gode formål pr. højdemeter, han kunne klare - så jo flere jo bedre. Og trods en offday undervejs lykkedes det Per Nørholm at komme næsten hele vejen igennem strabadserne - og det sidste bjerg kørte han endda op ad to gange! Det skriver LørdagsAvisen.

Rytterne kom i ilden fra start, da første bjerg bød på 17 kilometer stigning og den første alvorlige test.

"Jeg var en smule forkølet men tænkte, at det går nok, og det gik super godt ud til foden af det første bjerg. Så eksploderede pulsen, og jeg var hurtigt rigtig presset. Efter adskillige kriser med to stop for at få pulsen lidt ned, nåede vi toppen af Col de la Biche," beretter han.

Og efter lidt mad og drikke gik turen nedad og hen mod Grand Columbier, hvor stigningen var otte kilometer med knap 10 procent stigning i snit.

"Hatten af for TDF-rytterne, at man kan cykle opad på 20-22 procent over 800 meter - det fatter jeg ikke. Vi måtte af cyklerne og trække op - hold kæft hvor det var vildt. Jeg havde adskillige kriser, og pulsen var stadigvæk meget høj, så jeg måtte af cyklen igen for at få pulsen ned, men selv om man bare gik opad, faldt pulsen ikke nævneværdigt," fortæller Per Nørholm.

"Jeg nåede toppen af Grand Columbier, og jeg må bare sige, at aldrig har jeg været så presset," tilføjer han.

Dagen efter bød på en ny, hård tur over to toppe - Col Du Telegraphe på 11,9 kilometer med en stigningsprocent på 7,1 og Col du Galibier på 16,7 km med 6,8 procent i stigning, og det gik godt takket være en viljestærk indsats, men på dag tre var viljen til gengæld ikke nok til at få Per Nørholm gennem etapen på en dag, hvor temperaturen rundede 30 grader.

"Vi kørte nogle knolde på vej ud mod foden af Col Du Vars, og da vi startede opkørslen, kunne jeg godt mærke, at benene ikke var der. Jeg kørte halvt op af bjerget, og da jeg nåede depotet, var jeg ikke i tvivl om, at det var her, jeg skulle vende. Ben og krop er fuldstændig drænet for energi, og jeg måtte simpelthen kapitulere 20 kilometer fra mål," fortæller han.

Til gengæld tog han revanche på sidstedagen, da feltet nåede til Col D'Izoard og fik mulighed for at køre to forskellige opkørsler op til toppen. Det fine "tilbud" benyttede Per Nørholm sig af, og således sluttede løbet med en stor optur for ham. I alt blev det til 8763 højdemeter for ham og dermed et solidt tilskud til den gode sag takket være hans sponsorater.